Erbakan: ABD Büyükelçisi derhal Dışişleri’ne çağrılmalı ve resmî nota verilmelidir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in “İslam Peygamberinin yanılgılarına inanan rejimler” ifadelerine tepki gösterdi. Sözlerin saygısızlık içerdiğini savunan Erbakan, hükümete çağrı yaparak ABD Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması ve resmî nota verilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in kullandığı “İslam Peygamberinin yanılgılarına inanan rejimler” ifadelerine tepki göstererek hükümete diplomatik adım çağrısında bulundu.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu ifadelerin saygısızlık içerdiğini savundu. Bu tür sözlerin kabul edilemeyeceğini belirten Erbakan, iktidarın konu karşısında sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

ABD’nin Türkiye’deki büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması gerektiğini dile getiren Erbakan, konuya ilişkin resmî nota verilmesi gerektiğini söyledi.

Erbakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ‘İslam Peygamberinin yanılgılarına inanan rejimler’ şeklindeki ifadeleri açık bir saygısızlıktır. Bu sözler asla kabul edilemez. İktidar bu hakaret karşısında sessiz kalmamalıdır. ABD Büyükelçisi derhal Dışişleri’ne çağrılmalı ve resmî nota verilmelidir.”

Açıklamasının devamında iktidara “net bir duruş” çağrısı yapan Erbakan, “Bir kez olsun net bir duruş sergileyin: Kudret ve kuvvet sahibi Amerika değil, Cenab-ı Hak’tır! Korkmayın. Bu millet, Peygamberine uzanan dile karşı atılacak her onurlu adımın arkasında duracaktır” ifadelerini kullandı.

