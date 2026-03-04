BIST 12.936
Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 357 bin lira ceza uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 357 bin 719 lira ceza uygulandı.

Kızlarpınarı Mahallesi'nde yapılan trafik denetiminde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, 07 BYU 051 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince kovalamaca sonucunda Oba Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda durdurulan aracın sürücüsü M.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan E.E. gözaltına alındı.

Araç sürücüsüne, "polisin 'dur' ikazına uymamak, kırmızı ışık ihlali, ters yönde araç kullanmak, makas atmak, muayenesiz ve ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından toplam 357 bin 719 lira ceza uygulandı.

Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

