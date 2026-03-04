MSB duyurdu! İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

Abone ol

İran'dan ateşlenen balistik füze Türkiye semalarında etkisiz hale getirildi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir.

Can kaybı veya yaralanma yok

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir.

Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır.

Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi'ye, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti.

İletişim Başkanı Duran'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, İran'dan ateşlenen ve sonrasında Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Füze parçası Hatay Dörtyol'da açık alana düştü

İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Türk hava sahasında Hatay'a yönelen bir füzenin, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini hatırlatan Duran, önleyici bir füzenin parçasının Hatay Dörtyol'da açık bir alana düştüğünü ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.

Türkiye'de ilgili kurumların, süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip ettiğini belirten Duran, "Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve işbirliği sürdürülecektir." ifadesine yer verdi.

Tüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarıları yineleyen Duran, şunları kaydetti:

"Tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte medya kuruluşlarımızdan ve sosyal medya kullanıcılarından daha hassas hareket etmelerini; teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon içerebilecek haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini özellikle rica ediyoruz. Resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her vesileyle vurguladığı üzere, Türkiye bölgede barışın, istikrarın ve diyaloğun hakim olması için yoğun bir diplomatik çaba yürütmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde, barışçıl yollarla çözülmesi için aktif bir rol üstlenmektedir. Bu tür gelişmeler karşısında milletçe sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başındadır. Türkiye, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşen sorumluluğu yapıcı bir anlayışla yerine getirmeye devam edecektir."

NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz

NATO Sözcüsü Allison Hart, konuya ilişkin, AA muhabirine yazılı açıklama yaptı. NATO'nun bölge genelinde İran'ın ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ettiği bir dönemde, Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı bir şekilde durduğunun altını çizen Hart, "Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür." ifadesini kullandı. Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." ifadesine yer verdi.