Adana'da korkunç cinayet! Esnaf iş yerinde öldürüldü: 15 yaşındaki şüpheliler yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 15 yaşındaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Mıdık Mahallesi'ndeki PVC atölyesine giren bir zanlı, iş yeri sahibi Yusuf Çelik'e (39) tabancayla ateş açıp kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çelik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çelik'e tabancayla ateş ettiği iddia edilen L.A. (15) ile olay yerinden motosikletle kaçmasına yardım ettiği öne sürülen H.H'nin (15) Barbaros Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Zanlıları saklandıkları evde yakalayan ekipler, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı ele geçirdi. Şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.