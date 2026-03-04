NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz

İran'dan fırlatıldıktan sonra Türk hava sahasına yönelen füzenin NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından NATO'dan açıklama geldi. Açıklamada "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz " denilirken, NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğu belirtildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

NATO Sözcüsü Allison Hart konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. NATO'nun bölge genelinde İran'ın ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ettiği bir dönemde, Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı bir şekilde durduğunun altını çizen Hart, "Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür." ifadesini kullandı.

Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." ifadesine yer verdi.