Adana'yı rüzgar vurdu! Direkler ve ağaçlar devrildi...

Adana'da kent merkezinde zaman zaman şiddetini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi, bulvar ve caddelerdeki bazı ağaçlar devrildi.

Adana'yı rüzgar vurdu! Direkler ve ağaçlar devrildi...

Kent merkezinde zaman zaman şiddetini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle bulvar ve caddelerdeki bazı ağaçlar yola ve araçların üstüne devrildi

Rüzgar nedeniyle bulvar ve caddelerdeki bazı ağaçlar yola ve araçların üstüne devrildi, merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, okulun bahçesine güvenlik şeridi çekti.

Ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması için de çalışma başlattı.

Ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması için de çalışma başlattı.

