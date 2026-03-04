BIST 13.076
İran lideri Hamaney için Tahran'da düzenlenecek cenaze töreni ertelendi

ABD-İsrail saldırılarında ölen İran lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da bugün başlayacak ve 3 gün sürecek cenaze töreninin ertelendiği bildirildi.

İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, yoğun halk katılımı olması ihtimalinden dolayı törenin tehir edildiği belirtildi.

Cenaze töreninin tarihine ilişkin daha sonra bilgi verileceği kaydedildi.

İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, bugün yaptığı açıklamada, ülke lideri Hamaney için İmam Humeyni Camii'nde bu gece tören düzenleneceğini ve 3 gün süreceğini söylemişti.

