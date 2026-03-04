BIST 13.076
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinin Litani Nehri’ne kadar tamamen boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu, yoğun saldırılara yeniden başladığı Lübnan'ın güneyinin Litani Nehri'ne kadar tamamen boşaltılması çağrısı yaparak saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyinin kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Savaş öncesinde yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı ve son 2 senede İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle ağır hasar alan bölgenin tamamen boşaltılmasını isteyen İsrail Ordu Sözcüsü, "Hizbullah üyelerinin, tesislerinin veya silahlarının yakınında bulunan herkes kendi hayatını riske atıyor." ifadesini kullandı.

"Hizbullah tarafından askeri amaçlarla kullanılan herhangi bir ev hedef alınabilir." tehdidinde bulunan Adraee, Lübnanlılara evlerini terk ederek Litani Nehri'nin güneyini tamamen boşaltma ve nehrin kuzeyine doğru hareket etme talimatı verdi.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırısında İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katılmıştı.

Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi bahane göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

