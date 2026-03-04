Türk halkına soruldu, çıkan sonuç çok çarpıcı! "Kim dost kim düşman" anketi...
ASAL Araştırma'nın yaptığı son anket dikkat çekti. Söz konusu ankette katılımcılara "Türkiye'ye kim dost kim düşman?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlara bakın...
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı sonrası savaş Orta Doğu'ya yayılırken; Türkiye'nin hemen yanındaki çatışma ortamı endişe yaratıyor. Türk halkına yönelik yapılan bir anket çalışmasının sonuçları ise dikkat çekti.
"TÜRKİYE'YE KİM DOST KİM DÜŞMAN?" ANKETİ
ASAL Araştırma'nın 26 ilde 13-21 Şubat tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. "Türkiye'ye kim dost, kim düşman?" başlıklı ankette vatandaşlara, "Aşağıdaki ülkelerin Türkiye ile ilişkileri hakkında görüşünüz nedir?" sorusu yöneltildi.
EN DOST OLARAK GÖRÜLEN ÜLKE AZERBAYCAN
Katılımcılara göre; Azerbaycan yüzde 66,0 ile dost ülke ilan edilirken Azerbaycan'ı Japonya takip etti.
Japonya'yı dost olarak görenlerin oranı yüzde 58,4 oldu.