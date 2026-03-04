BIST 12.936
DOLAR 43,97
EURO 51,21
ALTIN 7.315,63
SPOR

Beşiktaş-Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş-Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu

Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Rizespor karşılaşmasında VAR hakemi olarak Cihan Aydın görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında bugün saat 20.30’da Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşmada görev alacak VAR hakemi açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Bilal Gölen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının VAR koltuğunda Cihan Aydın yer alacak, Samet Çavuş ise AVAR’da görev yapacak.

