"Savaştan korkup kaçtı" denilmişti! Ronaldo'dan haber var

İran ile yaşanan gerilim sonrası Suudi Arabistan'dan ayrıldığı iddia edilen Cristiano Ronaldo hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan ayrıldığı iddialarını yalanladı ve futbolcunun tedavi gördüğünü aktardı. Ronaldo'nun sakatlık nedeniyle 2-4 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

İran ile ilgili yaşanan gerilim sonrası Cristiano Ronaldo hakkında ortaya atılan iddialar gündem olmuştu. Suudi Arabistan'dan ayrıldığı öne sürülen Portekizli yıldız için bu kez sakatlık haberi geldi.

Ülkeden ayrıldığı söyleniyordu

İran'ın Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlediği iddialarının ardından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun ülkeden ayrıldığı öne sürülmüştü. Bazı haberlerde yıldız futbolcunun ailesini özel uçakla Madrid'e gönderdiği iddia edilmişti.

Romano iddiaları yalanladı

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano ise Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan ayrıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtmişti. Romano, Portekizli futbolcunun Al Nassr tesislerinde tedavi gördüğünü aktarmıştı.

2-4 hafta sahalardan uzak kalabilir

Fabrizio Romano'nun paylaştığı son bilgilere göre Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı nedeniyle 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi. Deneyimli yıldızın tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

