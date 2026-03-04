ABD-İsrail saldırısı sonrası Tahran’daki Türkmenistan Caddesi’nin haline bakın!
ABD-İsrail saldırıları sonrası İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Türkmenistan Caddesi büyük hasar aldı.Saldırılar sonucu caddede bulunan birçok işyeri, ev ve öğrenci yurdunun zarara uğradığı, Diplomatik Polis Merkezi'nin tamamen yıkıldığı görüldü.
ABD-İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ana hedeflerinden biri başkent Tahran oldu. Tahran'da 28 Şubat'tan bu yana gün boyu süren saldırılar kentin birçok noktasında ağır yıkıma yol açtı.
AA ekibi, ABD-İsrail saldırıları sonrası ağır hasar alan Türkmenistan Caddesi'ni ve yıkılan Diplomatik Polis Merkezi’ni görüntüledi.
Saldırılar sonucu caddede bulunan birçok işyeri, ev ve öğrenci yurdunun zarara uğradığı, Diplomatik Polis Merkezi'nin tamamen yıkıldığı görüldü.Yıkılan Polis Merkezi’nin enkazındaki polis ekipmanları ve üniformaları dikkati çekti.
Saldırı sonucu ev ve işyerleri hasar alan Türkmenistan Caddesi sakinleri evlerini tahliye etmeye çalışıyor.