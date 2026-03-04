BIST 12.943
ABD-İsrail saldırısı sonrası Tahran’daki Türkmenistan Caddesi’nin haline bakın!

ABD-İsrail saldırıları sonrası İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Türkmenistan Caddesi büyük hasar aldı.Saldırılar sonucu caddede bulunan birçok işyeri, ev ve öğrenci yurdunun zarara uğradığı, Diplomatik Polis Merkezi'nin tamamen yıkıldığı görüldü.

ABD-İsrail saldırısı sonrası Tahran’daki Türkmenistan Caddesi’nin haline bakın! - Resim: 1

ABD-İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ana hedeflerinden biri başkent Tahran oldu. Tahran'da 28 Şubat'tan bu yana gün boyu süren saldırılar kentin birçok noktasında ağır yıkıma yol açtı.

ABD-İsrail saldırısı sonrası Tahran’daki Türkmenistan Caddesi’nin haline bakın! - Resim: 2

AA ekibi, ABD-İsrail saldırıları sonrası ağır hasar alan Türkmenistan Caddesi'ni ve yıkılan Diplomatik Polis Merkezi’ni görüntüledi.

ABD-İsrail saldırısı sonrası Tahran’daki Türkmenistan Caddesi’nin haline bakın! - Resim: 3

Saldırılar sonucu caddede bulunan birçok işyeri, ev ve öğrenci yurdunun zarara uğradığı, Diplomatik Polis Merkezi'nin tamamen yıkıldığı görüldü.Yıkılan Polis Merkezi’nin enkazındaki polis ekipmanları ve üniformaları dikkati çekti.

ABD-İsrail saldırısı sonrası Tahran’daki Türkmenistan Caddesi’nin haline bakın! - Resim: 4

Saldırı sonucu ev ve işyerleri hasar alan Türkmenistan Caddesi sakinleri evlerini tahliye etmeye çalışıyor.

