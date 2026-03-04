Beşiktaş Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü maçında sahasında Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, grubu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 27'de Murillo, 38'de Salih, 43'te Hyeon-gyu Oh ve 81'de Kartal kaydetti.

Rizespor'un tek golü 86'da Papanikolaou'dan geldi.

Bu sonucun ardından puanını 10 yapan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

4 puanda kalan Çaykur Rizespor ise Türkiye Kupası'na veda etti.

Beşiktaş 4 - 1 Çaykur Rizespor

90'Maç 4-1 sona erdi.

90'Maçın sonuna 2 dakika ilave edildi.

85'GOL! Papanikolaou topu ağlara gönderdi. Ersin'in pası kısa düştü, araya giren Papanikolau topu boş ağlara gönderdi.

81'GOL! Kartal Kayra topu ağlara gönderdi. Kaleciye baskı yapan Mustafa topu kaptı ve çıkmak üzere olan topu çizgiden çevirdi. Topla buluşan Cengiz, pasını Kartal'a verdi. Kartal düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

73'Murillo'nun sağ kanattan ortasına Mustafa kafayı vurdu top üstten auta gitti.

66'Rashica'nın kaptırdığı topla Rizespor hızlı çıktı. Savunmanın arkasına atılan topta Augusto karşı karşıya kaldı. Augusto'nun vuruşunu Ersin çıkardı.

60'Orkun'un uzaktan vuruşu kaleci Erdem'de kaldı.

55'VAR hakemi pozisyonu izlemesi için hakem Kadir Sağlam'ı monitöre çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem penaltı kararını iptal etti.

55'Rizespor penaltı kazandı. Yasin'in sağ kanattan hareketlenen Augusto'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

50'Ndidi sağ kanattan bindiren Murillo'yu gördü, Murillo'nun ceza sahasına çevirdiği topu Orkun ıskaladı. Arkadan gelen Yasin'in vuruşunu Rize savunması çizgiden çıkardı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı sona erdi.

42'GOL! Hyeon-gyu Oh topu ağlara gönderdi. Orkun'un sol ayağıyla ceza sahası dışından vuruşu kaleciden döndü, seken topa hareketlenen Oh topu ağlara gönderdi ve 3-0 oldu.

38'GOL! Salih Uçan topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan Rashica'nın ortasında topu muhteşem kontrol eden Salih, kalecinin yanından ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi.

31'Salih'in tek pasında hareketlenen Olaitan'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

30'Rizespor'da Augusto'nun vuruşu savunmaya ve direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

27'GOL! Murillo topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ kanattan topla hareketlenen Murillo, ceza sahası dışından çok sert vurdu, üst direğin içine çarpan top ağlara gitti.

23'Olaitan'ın ara pasında Salih karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

18'Olaitan sol kanattan hareketlenen Orkun'a muhteşem bir pas attı. Son anda Rizespor savunmasında Mocsi araya girdi.

12'Beşiktaş topa daha fazla sahip olan taraf. Rizespor ise hızlı ataklarla rakip kaleye gitmeye çalışıyor.

5'İlk dakikalarda maçta tempo çok yüksek değil.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Salih, Orkun, Rashica, Olaitan, Oh

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Attila, Emir, Furkan, Papanikolaou, Buljubasic, Emrecan, Augusto, Zeqiri, Pierrot