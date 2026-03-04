BIST 12.943
DOLAR 43,95
EURO 51,15
ALTIN 7.266,22
HABER /  GÜNCEL

Faruk Acar'dan gazetecileri gözaltına alan İsrail'e sert tepki

Faruk Acar'dan gazetecileri gözaltına alan İsrail'e sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile Ensonhaber Yazarı Adem Metan'ın İsrail'de gözaltına alınmasına "Basın özgürlüğüne açık bir saldırıdır" dedi.

Abone ol

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş, 5.günde de devam ediyor. Karşılıklı saldırılar sürerken, son dakika gelişmesi yaşandı. Gazetecilik faaliyetleri kapsamında İsrail'e giden Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile Ensonhaber Yazarı Adem Metan gözaltına alındı. 

Gazetecilerin gözaltına alınması sonrası İsrail'e tepkiler çığ büyüdü. 

Bunlardan biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan geldi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AÇIK BİR SALDIRIDIR"

Acar, şu ifadeleri kullandı:

Bölgedeki gerçekleri dünyaya duyurmak üzere görevleri başında olan Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından hukuksuzca gözaltına alınması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir saldırıdır.

​Hiçbir sansür ve baskı, hakikatin sesini kısmaya; dünyanın haber alma hakkını engellemeye yetmeyecektir. İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrını kınıyor; gazeteci kardeşlerimizin bir an önce serbest bırakılması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ile tedbirlerimizi alıyoruz, işi şansa bırakmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ile tedbirlerimizi alıyoruz, işi şansa bırakmayız
Gaziantep FK - Fenerbahçe / Canlı anlatım
Gaziantep FK - Fenerbahçe / Canlı anlatım
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan komşu ülkelere mesaj
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan komşu ülkelere mesaj
Beşiktaş - Çaykur Rizespor / Canlı anlatım
Beşiktaş - Çaykur Rizespor / Canlı anlatım
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistem nasıl işleyecek?
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistem nasıl işleyecek?
Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail'de gözaltına alındı
Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail'de gözaltına alındı
Pakistan-Afganistan hattında can kaybı sayısı açıklandı
Pakistan-Afganistan hattında can kaybı sayısı açıklandı
Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Nükleer tesislerde hasar yok!
Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Nükleer tesislerde hasar yok!
İran'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
İran'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Milli sporculardan Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya
Milli sporculardan Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya
Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
İsrail ordusu: Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı vurduk
İsrail ordusu: Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı vurduk