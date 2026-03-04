BIST 12.943
DOLAR 43,95
EURO 51,15
ALTIN 7.266,22
HABER /  GÜNCEL

Akaryakıt zammının önüne geçecek sistem nasıl işleyecek?

Akaryakıt zammının önüne geçecek sistem nasıl işleyecek?

Orta Doğu'daki çatışmalar petrol fiyatlarını yükseltirken Türkiye'de akaryakıtta zam baskısı arttı; eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınmasıyla benzin, motorin ve LPG'de belirli fiyat seviyelerine kadar zam yapılmaması planlanıyor.

Abone ol

Orta Doğu'da artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekerken, küresel piyasalardaki hareketlilik Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte Körfez bölgesinde yaşanan çatışmalar petrol piyasasında dalgalanmaya neden oldu.

PETROL FİYATLARI FIRLADI

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin neredeyse durma noktasına gelmesi ve bazı petrol tankerlerinin Basra Körfezi'ne giriş yapamaması petrol fiyatlarını artırdı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentileri gündeme geldi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ GÜNDEMDE

Bugün yürürlüğe girmesi beklenen 6,69 TL'lik motorin zammının, eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınacağı beklentisi nedeniyle ertelendiği belirtildi. Bu sistemde akaryakıta gelen zamların belirli bir kısmı Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) düşülerek fiyat artışının pompa fiyatlarına yansıması sınırlandırılıyor.

PEKİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Eşel mobil uygulamasında benzin için 14,8277 TL, motorin için 13,9006 TL ve LPG için 11,3830 TL'lik ÖTV tutarı bulunuyor. Zamların bu limitlere kadar olan kısmı vergi indirimiyle karşılanırken, ÖTV tavanına ulaşıldığında artışlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Bu kapsamda benzinin litre fiyatı 73,22 TL'ye, motorinin 75,48 TL'ye ve LPG'nin 41,67 TL'ye ulaşana kadar zam yapılmayacağı ifade ediliyor.

2021'DE KALDIRILMIŞTI

Eşel mobil sistemi Türkiye'de daha önce uygulanmış, ancak 2021 yılının son çeyreğinde döviz kurundaki artış ve maliyet baskısı nedeniyle kaldırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail'de gözaltına alındı
Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail'de gözaltına alındı
Pakistan-Afganistan hattında can kaybı sayısı açıklandı
Pakistan-Afganistan hattında can kaybı sayısı açıklandı
Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Nükleer tesislerde hasar yok!
Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Nükleer tesislerde hasar yok!
İran'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
İran'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Milli sporculardan Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya
Milli sporculardan Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya
Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
İsrail ordusu: Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı vurduk
İsrail ordusu: Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı vurduk
Ahmet Davutoğlu: "Bu savaş böyle devam ederse..."
Ahmet Davutoğlu: "Bu savaş böyle devam ederse..."
Saraçhane davasında 35 kişiye beraat
Saraçhane davasında 35 kişiye beraat
İsrail, İran'a saldırıların ardından Batı Şeria'da 165 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, İran'a saldırıların ardından Batı Şeria'da 165 Filistinliyi gözaltına aldı
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına devam edildi
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına devam edildi
"Savaştan korkup kaçtı" denilmişti! Ronaldo'dan haber var
"Savaştan korkup kaçtı" denilmişti! Ronaldo'dan haber var