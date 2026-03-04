Akaryakıt zammının önüne geçecek sistem nasıl işleyecek?

Orta Doğu'daki çatışmalar petrol fiyatlarını yükseltirken Türkiye'de akaryakıtta zam baskısı arttı; eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınmasıyla benzin, motorin ve LPG'de belirli fiyat seviyelerine kadar zam yapılmaması planlanıyor.

Orta Doğu'da artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekerken, küresel piyasalardaki hareketlilik Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte Körfez bölgesinde yaşanan çatışmalar petrol piyasasında dalgalanmaya neden oldu.

PETROL FİYATLARI FIRLADI

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin neredeyse durma noktasına gelmesi ve bazı petrol tankerlerinin Basra Körfezi'ne giriş yapamaması petrol fiyatlarını artırdı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentileri gündeme geldi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ GÜNDEMDE

Bugün yürürlüğe girmesi beklenen 6,69 TL'lik motorin zammının, eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınacağı beklentisi nedeniyle ertelendiği belirtildi. Bu sistemde akaryakıta gelen zamların belirli bir kısmı Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) düşülerek fiyat artışının pompa fiyatlarına yansıması sınırlandırılıyor.

PEKİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Eşel mobil uygulamasında benzin için 14,8277 TL, motorin için 13,9006 TL ve LPG için 11,3830 TL'lik ÖTV tutarı bulunuyor. Zamların bu limitlere kadar olan kısmı vergi indirimiyle karşılanırken, ÖTV tavanına ulaşıldığında artışlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Bu kapsamda benzinin litre fiyatı 73,22 TL'ye, motorinin 75,48 TL'ye ve LPG'nin 41,67 TL'ye ulaşana kadar zam yapılmayacağı ifade ediliyor.

2021'DE KALDIRILMIŞTI

Eşel mobil sistemi Türkiye'de daha önce uygulanmış, ancak 2021 yılının son çeyreğinde döviz kurundaki artış ve maliyet baskısı nedeniyle kaldırılmıştı.