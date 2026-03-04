BIST 12.943
Abdulkadir Uraloğlu: Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren projesi ile süre 80 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi'nin de gündemde olduğunu dile getirerek saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerle Ankara-İstanbul arası seyahat süresinin 80 dakikaya düşeceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi "Delice-Çorum" etabında inceleme yaptıktan sonra işçilerle iftarda bir araya geldi.

Uraloğlu, Sungurlu şantiyesinde düzenlenen iftar öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin ramazan ayını tebrik etti.

Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gördüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde coğrafi konumun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir çağ başlattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğunun 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere 13 bin 919 kilometreye yükseldiğini kaydetti.

"ANKARA-İSTANBUL ARASI SÜPER HIZLI TREN HATTI İLE 80 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada önemli bir projeyi de duyurdu. 

Yeni bir hat üzerinde çalıştıklarını belirten Uraloğlu, "Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesi de gündemimizde. Saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerimizle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz" dedi. 

