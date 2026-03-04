BIST 12.943
DOLAR 43,96
EURO 51,18
ALTIN 7.272,43
HABER /  GÜNCEL

Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail'de gözaltına alındı

Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail'de gözaltına alındı

Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, İsrail'de gözaltına alındı.

Abone ol

 İsrail askerlerinin Türk basın mensuplarına yönelik provokasyonları sürüyor. Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, İsrail'de gözaltına alındı.

İSRAİL ASKERLERİ İKİ TÜRK GAZETECİYİ GÖZALTINA ALDI

Gazeteci Adem Metan X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız. Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil.

CNN TÜRK MUHABİRİ VE KAMERANININI DA GÖZALTINA ALMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde İsrail'de bulunan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de canlı yayında İsrail'deki son gelişmeleri aktardığı sırada yayın İsrail askerleri tarafından engellenerek gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan-Afganistan hattında can kaybı sayısı açıklandı
Pakistan-Afganistan hattında can kaybı sayısı açıklandı
Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Nükleer tesislerde hasar yok!
Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Nükleer tesislerde hasar yok!
İran'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
İran'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Milli sporculardan Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya
Milli sporculardan Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya
Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
İsrail ordusu: Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı vurduk
İsrail ordusu: Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı vurduk
Ahmet Davutoğlu: "Bu savaş böyle devam ederse..."
Ahmet Davutoğlu: "Bu savaş böyle devam ederse..."
Saraçhane davasında 35 kişiye beraat
Saraçhane davasında 35 kişiye beraat
İsrail, İran'a saldırıların ardından Batı Şeria'da 165 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, İran'a saldırıların ardından Batı Şeria'da 165 Filistinliyi gözaltına aldı
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına devam edildi
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına devam edildi
"Savaştan korkup kaçtı" denilmişti! Ronaldo'dan haber var
"Savaştan korkup kaçtı" denilmişti! Ronaldo'dan haber var
Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek
Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek