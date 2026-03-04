Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail'de gözaltına alındı

Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, İsrail'de gözaltına alındı.

İsrail askerlerinin Türk basın mensuplarına yönelik provokasyonları sürüyor. Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, İsrail'de gözaltına alındı.

İSRAİL ASKERLERİ İKİ TÜRK GAZETECİYİ GÖZALTINA ALDI

Gazeteci Adem Metan X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız. Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil.

CNN TÜRK MUHABİRİ VE KAMERANININI DA GÖZALTINA ALMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde İsrail'de bulunan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de canlı yayında İsrail'deki son gelişmeleri aktardığı sırada yayın İsrail askerleri tarafından engellenerek gözaltına alınmıştı.