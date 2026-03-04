İran füzesi havada vuruldu! İşte Türkiye'nin envanterindeki en önemli silahları
Savunmasıyla dünyanın en prestijli ülkeleri haline gelen Türkiye'nin envanterindeki en önemli silahları açıklandı. İşte o silahlar...
SAVUNMA HAMLELERİ DÜNYADA SES GETİRDİ
Türkiye’nin savunma sanayii, son yıllarda büyük bir atılım yaparak yerli ve milli silah sistemleri geliştirme konusunda önemli başarılara imza atmıştır.
179
Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giren silahlar arasında insansız hava araçları (İHA), tanklar, füze sistemleri ve denizaltı savunma sistemleri gibi çeşitli modern teknolojiler bulunmaktadır.
279
İŞTE TÜRKİYE'NİN ENVANTERİNDEKİ EN ÖNEMLİ GÜÇLER!
379
1) İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI
479