İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi | İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! BEDAŞ, 5 Mart Perşembe günü kentin 22 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Avrupa Yakası'nın büyük bir bölümünü etkileyecek kesintiler; bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.
Peki, yarın İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte Esenyurt, Beşiktaş, Şişli ve Bağcılar dahil 22 ilçede kesinti yaşanacak mahallelerin tam listesi...
İstanbul’un birçok noktasında yarın uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 5 Mart 2026 Perşembe günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tam 22 ilçede elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu bulunuyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların yapılacağı saat aralıkları ve ilgili mahalleler tek tek listelendi.