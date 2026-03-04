BIST 12.943
İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi | İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! BEDAŞ, 5 Mart Perşembe günü kentin 22 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi | İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 1

Avrupa Yakası'nın büyük bir bölümünü etkileyecek kesintiler; bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi | İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 2

Peki, yarın İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte Esenyurt, Beşiktaş, Şişli ve Bağcılar dahil 22 ilçede kesinti yaşanacak mahallelerin tam listesi...

İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi | İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 3

İstanbul’un birçok noktasında yarın uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 5 Mart 2026 Perşembe günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tam 22 ilçede elektrik enerjisi verilemeyecek. 

İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi | İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 4

 Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu bulunuyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların yapılacağı saat aralıkları ve ilgili mahalleler tek tek listelendi.

