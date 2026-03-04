İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi | İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

İstanbul’un birçok noktasında yarın uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 5 Mart 2026 Perşembe günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tam 22 ilçede elektrik enerjisi verilemeyecek.