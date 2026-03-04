BIST 12.936
DOLAR 43,97
EURO 51,21
ALTIN 7.315,63
HABER /  GÜNCEL

Saraçhane davasında 35 kişiye beraat

Saraçhane davasında 35 kişiye beraat

İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane’de düzenlenen miting sonrası "2911 sayılı Kanun’a muhalefet" suçlamasıyla yargılanan 35 kişi hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığına hükmetti.

Abone ol

İstanbul yargı çevreleri bugün, siyasi gündemin merkezinde yer alan kritik bir davanın sonuçlanmasına tanıklık etti. İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun "19 Mart operasyonu" ile tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolara ilişkin açılan davada, mahkeme tüm sanıkların suçsuz olduğuna karar verdi.

"SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADI"

İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, fiziki imkanların yetersizliği nedeniyle İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi salonunda görülen karar duruşmasında; sanıklar ve müdafi avukatlar hazır bulundu. Aralarında Cumhuriyet gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek’in de bulunduğu 35 sanık hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlaması yöneltilmişti.

ibb
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, İran'a saldırıların ardından Batı Şeria'da 165 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, İran'a saldırıların ardından Batı Şeria'da 165 Filistinliyi gözaltına aldı
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına devam edildi
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına devam edildi
"Savaştan korkup kaçtı" denilmişti! Ronaldo'dan haber var
"Savaştan korkup kaçtı" denilmişti! Ronaldo'dan haber var
Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek
Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek
Özgür Özel: İran'da rejim değişikliği 300 savaş uçağının ölüm yağdırmasıyla olmaz
Özgür Özel: İran'da rejim değişikliği 300 savaş uçağının ölüm yağdırmasıyla olmaz
Adana'da korkunç cinayet! Esnaf iş yerinde öldürüldü: 15 yaşındaki şüpheliler yakalandı
Adana'da korkunç cinayet! Esnaf iş yerinde öldürüldü: 15 yaşındaki şüpheliler yakalandı
Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 357 bin lira ceza uygulandı
Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 357 bin lira ceza uygulandı
İsrail basını duyurdu! İran'a saldırılar ne kadar sürecek?
İsrail basını duyurdu! İran'a saldırılar ne kadar sürecek?
NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz
NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz
Aras Kargo "Gaziantep Transfer Merkezi"ni hayata geçirdi
Aras Kargo "Gaziantep Transfer Merkezi"ni hayata geçirdi
Fenerbahçe'de Asensio krizi! Karar ne oldu
Fenerbahçe'de Asensio krizi! Karar ne oldu
AK Parti'den Türk hava sahasına yönelen mühimmatın etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama
AK Parti'den Türk hava sahasına yönelen mühimmatın etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama