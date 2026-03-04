Saraçhane davasında 35 kişiye beraat

İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane’de düzenlenen miting sonrası "2911 sayılı Kanun’a muhalefet" suçlamasıyla yargılanan 35 kişi hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığına hükmetti.

İstanbul yargı çevreleri bugün, siyasi gündemin merkezinde yer alan kritik bir davanın sonuçlanmasına tanıklık etti. İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun "19 Mart operasyonu" ile tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolara ilişkin açılan davada, mahkeme tüm sanıkların suçsuz olduğuna karar verdi.

"SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADI"

İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, fiziki imkanların yetersizliği nedeniyle İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi salonunda görülen karar duruşmasında; sanıklar ve müdafi avukatlar hazır bulundu. Aralarında Cumhuriyet gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek’in de bulunduğu 35 sanık hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlaması yöneltilmişti.