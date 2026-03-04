Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi geliri kasaya ne zaman girecek?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselerek toplam 11 milyon euro gelir elde etti. Bu gelirin kasaya gireceği tarih de belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasına iyi başlayamadı. Sarı-kırmızılı takım ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 kaybetti.
“Cimbom” ikinci haftada konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.
Sarı-kırmızılılar sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilince 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Altıncı maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada da konuk ettiği İspanya ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Son maçında İngiliz devi Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Organizasyonun lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti.