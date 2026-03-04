Galatasaraylı oyuncuların arabaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın bazı oyuncuları, idmana kendi şahsi araçlarıyla geldi. Sarı-kırmızılı takımın yıldızlarındaki araçlar merak ediliyordu. İşte bazı oyuncuların kullandığı lüks otomobiller...
Bu sezon kadrosunu yıldızlarla donatan Galatasaray'da bazı oyuncuların sahip olduğu lüks otomobiller ortaya çıktı. İşte Galatasaraylı bazı oyuncuların idmana geldikleri o lüks araçlar...
112
Uğurcan Çakır: Audi RS6, Mercedes G
212
312
Arda Ünyay: Mercedes C200d
412