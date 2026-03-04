Trump: Lider olmak isteyen herkesin sonu ölüm oluyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının beşinci gününde savaşta çok güçlü bir konumda olduklarını söyledi. İran’daki füze ve fırlatma rampalarının imha edildiğini belirten Trump, operasyonların “10 üzerinden 15” seviyesinde başarı sağladığını ifade etti. İran’ın misillemelerine de değinen Trump, liderlik boşluğuna dikkat çekerek “Lider olmak isteyen herkesin sonu ölüm oluyor gibi görünüyor” dedi.

Trump, televizyondan yayımlanan konuşmasında ABD ve İsrail’in saldırılarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. ABD Başkanı “İran’da füze ve fırlatma rampalarını imha ediyoruz. Konumumuz güçlü” ifadelerini kullandı. Trump, “Çok büyük gelişmeler katediyoruz. Füzeleri imha ediliyor” dedi.

Trump, saldırılarla ilgili "Birisi bana 10 üzerinden değerlendirirseniz kaç verirsiniz diye sordu. Ben de yaklaşık 15 dedim" ifadesini kullandı.

İran'ın misilleme saldırılarına da değinen Trump, "Komşularına saldırıyorlar. Bazı durumlarda müttefiklerine, ya da çok da uzun zaman önce müttefik olan ülkelere saldırıyorlar. Ve biliyorsunuz, gerçekten kontrolden çıkmış bir ülkeydi" dedi.

ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra doğan liderlik boşluğuna değinen Trump, "Liderlikleri hızla ortadan kalkıyor. Lider olmak isteyen herkesin sonu ölüm oluyor gibi görünüyor" dedi.