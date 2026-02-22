Beşiktaş, Göztepe karşısında şov yaptı: 4-0

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, Dolmabahçe’de kapalı gişe oynanan maçta Göztepe’yi 4-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'de pazar gününün kapanış maçı Beşiktaş ile Göztepe arasında oynandı.

Dolmabahçe'de "kapalı gişe" oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, taraftarı önünde 4-0 kazanarak 3 puana uzanan taraf oldu.

Müsabakanın 9. dakikasında Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü'nün korner vuruşundan açtığı ortayla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

36. dakikada Murillo, Asllani'nin pasında ceza sahasına girerek sağ köşeden kaleyi yokladı. Adeta "tava astığı" golle Beşiktaş'ı 2-0 öne geçti.

İlk 45 dakikalık dilim, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş 4 - 0 Göztepe

90'Maç sona erdi. Beşiktaş Dolmabahçe'de 3 puanı 4-0'la aldı.

90'Maçın sonuna üç dakika süre ilave edildi.

74'GOL! Topla içeri kat eden Hyeon-gyu Oh sağ çaprazdan topu uzak köşeye yolladı ve Lis'i çaresiz bıraktı. Maç 4-0 devam ediyor.

59'GOL! Orkun Kökçü'nün asistinde hareketlenen Junior Olaitan yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş 3-0 önde.

52'Olaitan sol köşeden ceza sahası yayındaki Asllani'ye ortaladı. Topa gelişine vuruş yapan Asllani'nin şutu auta çıktı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

45'İlk yarı sona erdi.

45'Cerny sol kanatta çalımla içeri kat etti ve topu ceza sahası yayındaki Olaitan'a çevirdi. Topa gelişine vuran Olaitan Lis'i geçemedi.

43'Cerny'le duvar paslaşması yapan Murillo, sağ çaprazda yine kaleyi yokladı. Bu kez Lis kornere çeldi.

36'GOL! Asllani'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Murillo tavana çektiği sert şutla Lis'i çaresiz bıraktı. Beşiktaş 2-0 önde.

34'Janderson ceza sahasına girer girmez sağ köşeden kaleyi yokladı. Beşiktaş'ta Agbadou araya girdi ve müdahalesiyle topu kornere çeldi.

33'Göztepe beraberlik golünü arıyor. Krastev uzaklardan kaleyi yokladı. Top auta çıktı.

22'Junior Olaitan, sol köşede topla buluşup sağa çekti ve kaleyi düşündü. Top Göztepe savunmasına çarparak kornere çıktı.

20'Hakem Ozan Ergün, Sergen Yalçın'a sarı kart gösterdi.

11'Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Cerny sol köşeyi düşündü ama Lis izin vermedi.

9'GOL! Orkun Kökçü'nün açtığı ortaya iyi yükselen Wilfred Ndidi topu ağlara yolladı. Beşiktaş 1-0 önde.

8'Orkun Kökçü'nün yerden çektiği serbest vuruş direğe çarpıp kornere çıktı.

7'Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

5'Göztepe, Beşiktaş yarı sahasında baskılı oynuyor.

1'İlk düdük geldi.

Beşiktaş - Göztepe ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan