Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok konuşulacak açıklamalar! Ahir zaman, Mehdi ve kıyamet alametleri...

Cübbeli Ahmet Hoca, Beykoz’daki evinde muhafaza ettiği “Kutsal Emanetler Koleksiyonu”nu ilk kez televizyon ekranlarına taşıdı. Talat Atilla ile Ramazan Sohbetleri'ne konuk olan Cübbeli Ahmet, ahir zaman, Hazreti Mehdi, Deccal ve kıyamet alametleri hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve “Büyük alametler başladığında süreç hızlanacak” dedi. Cübbeli Ahmet, "Her yüzyılın başında Mehdi çıkma ihtimali vardır" ifadelerini kullandı.

Talat Atilla ile Ramazan Sohbetleri 'ne, 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’te Cübbeli Ahmet Hoca konuk oldu. Cübbeli Ahmet Hoca’nın çok özel “Kutsal emanetler koleksiyonu”, Türk televizyonlarında ilk kez tv100 ekranlarında Müslüman alemi ile buluştu.

Deneyimli Gazeteci Talat Atilla soruyor, Cübbeli Ahmet Hoca 3 bölümlük Özel Ramazan Sohbetleri'nde yanıtladı.

CÜBBELİ AHMET'İN KUTSAL EMANETLER KOLEKSİYONU

Cübbeli Ahmet Hoca, Beykoz'daki evinde yer alan Kutsal Emanetler hakkında "Tabii şimdi DEAŞ kafalılara göre Kutsal Emanetler pek önem arz etmiyor. Ama bizim geçmiş büyüklerimiz, Sahabe-i Kiram, Tabe-i Nizam, ondan beri gelen Selçuklu, Osmanlı, ecdadımızın çok değer verdikleri Topkapı Sarayında ve diğer saraylarında kutsal emanet daireleri olarak padişahların kendilerinin elleriyle süpürdükleri ramazan aylarında büyük merasimler yaptıkları, Hırka-ı Şerif, Sakal-ı Şerifler ziyaret ediliyordu. Bu tabi ki peygambere verilen bir değer." dedi.

Cübbeli, "Peygamber efendimiz veda haccında saçını usturaya vurdu. Kendi eliyle dağıttı. Hazreti Talha'ya ve sonra beraberindeki insanlara 'Bunları insanlara dağıtın, taksim edin, bölüştürün.' buyurdular ve Sakal-ı Şerif böyle böyle bizlere kadar geldi" dedi.

İNTERNETTEN SAKAL-I ŞERİF SATIYORLAR

"Bu internetten satılacak bir şey değil. Şecereye bakmak lazım. Bunlar aileden aileye intikal eden şeyler. Bunlar camilere verilmişti, taksim edilmişti. Geçmişteki kutsal emanetler yazık ki çalındı."

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HALA UZAYAN SAKAL-I ŞERİFİ

Zikir yapılan salavat yapılan yerlerde saklanan Sakal-ı Şerifin hala uzadığını dile getiren Cübbeli Ahmet, aynı zamanda Sakal-ı Şerif'in yanmadığını da belirtti.

RAMAZAN'DA BAŞKA DİĞER AYLARDA BAŞKA MI DAVRANIYORUZ?

"İnsanın fıtratında tabiatında bu vardır. İnsan böyle mübarek mevsimlerden etkilenir. Şimdi üç aylaar girerken bir Recep-i Şerif gelir, ilk Regaip Kandili mesela kandil diye, benim de sohbetim kalabalık oldu. Sonra işte yirmi yedinci gece Miraç gecesinde. biraz daha düşüş gördüm. Çünkü arada bir 20-25 gün geçti. Sonra Berat gecesi geldi, Şabanın ortası. Şimdi Berat gecesinde güzel cemaat oldu.

Hatta bir hadis-i şerifte Şaban ayı soruluyor. 'Niye Şaban'da çok oruç tutuyorsunuz? 'diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. 'Yahu Ramazan'la diyor, Recep arasında kaldığı için insanlar gaflete düşüyor' diyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Recep'e hevesle giriliyor. İnsanlar o hevesi 3 ay götüremiyor.

Yemek yemeyi kesiyor muyuz, dünya işini kesiyor muyuz? Yani bu da Allah'ın kulluğu, Allah'a ibadeti kesmemek lazım ama insan fıtratı bir şeyi devamlı yaptığı zaman yoruluyor, bıkkınlık geliyor, işte teşbitten hata yok, bunu kıyas etmemek lazım ama aynı yemek devam edince iştah ona meyletmiyor.

Şimdi son zamanlarda biraz arada birkaç kasideler, salavatlar falan, bir teşvik de millete lazım. Aralarda bir teşvik, aralarda bir salavat, sesli tekbirler, salavatlar. Şimdi hemen selam veriyor, şunu hemen bitireyim gideyim diyor. "

"ŞEYTANIN BAŞKA İŞİ OLSA, BİZ RAHAT EDERDİK"

Kalp Arapça tabiriyle dönmek demek.İnsanın kalbi döner. Fırıldk gibi az çok. Bir esinti , buradan geliyor, bir esinti oradan geliyor. Adam bir anda melekleşiyor, bir anda şeytanlaşabiliyor.

Yani hepimizde de nefis var. Bir de Al Haydar hazretleri sorardı, "şeytan uyur mu? Şeytan çoluk çocuğuna mama kazanmaya gider mi?"

Millet de ne cevap vereceğini bilemezdi. "Evladım, şeytanın başka işi olsa biz biraz rahat ederdik" derdi.

Şeytanın işi bizimle uğraşmak.Tabii ki bir nefis olacak, şeytan olacak. Öte taraftan ruhani taraf olacak, melekani taraf melekler de var, yazıcı melekler var, ilham veren melekler var, vesvese veren iblisler, şeytanlar var, musallat olan ifritler var, cinler var. Şimdi insan çok büyük bir imtihanda. İnsan çok kısa bir ömürle gelmiş ama bu ömür sonsuz bir hayatı ya kazandıracak, ya kaybettirecek.

"AHİR ZAMANA GİRDİK, AHİRİN DE AHİRİNE"

Ahir zamandayız. Yani ahirinde ahiri. Ahir zaman zaten, bizim peygamberimizin gönderildiğinde" kıyamet alametisin" diyor. Çünkü 224 bin peygamberin sonuncusu. Dolayısıyla son peygamber. Bundan sonra peygamber gelmeyeceğine göre zaten ahir zamana girmiştik. Girmiştik ama tabii ben Osmanlı ecdadımıza çok atıf yaparım. Yani o adaletten, Osmanlı son dönemi biraz çalkalandı. Mesela Osmanlı son yüz elli senesini de ben çok o bir Fatih dönemi, Yavuz dönemi, Kanuni dönemi gibi şey görmüyorum yani.

Dolayısıyla yani bin dört yüz küsur sene olmuş. Son 200-250 sene zaten bu vahabilik selefilik Hicaz'da kurulmuş. Onlar Osmanlı'ya arkadan vurmaları, oradan Osmanlı'nın Mekke-Medine'den çekilmesi, bu Orta Doğu'nun şekillenmesi, burada İngiliz parmağı, haritaların İngiliz tarafından çizilmesi.Sonra İsrail devletinin kurulumu. Bunlardan sonra dünya farklı boyuta gitti.

Ben zaten interneti milat görüyorum. Yani internetten önceki Müslümanlar ve dünya, internetten sonraki dünya.

Ben 50 seneden beri sohbetler veriyorum. Ben bu milletin sosyal hayatında iz bırakmış yeri olan biriyim. Çünkü kapı kapı gezdim, salonları doldurdum. Çavuşbaşı külliyeleri elli bin, yüz bin cemaatler toplayan birisiyim.Çok hedef de oldum.Sonra FETÖ geldi, onlara tepki veriyordum.

Siyah beyaz televizyon çıktığında 7 yaşındaydım.Tabi o zaman bir TRT'ye bağlı tek kanal var. Zaten siyah beyaz, yine bir disiplin vardı. O zaman çok böyle dizi yoktu, İslam'a göre uygun olanı var, olmayanı var, caiz olmayanı var. Onlar çıktı.

Ondan sonra iki üç tane farklı kanal çıktı. Bu farklı kanallar çıkmasıyla hava bir değişti. Millete bir alternatif çıktı ama farklı diziler, müstehcen şeyler de çıktı.

KADIN PROGRAMLARINA TEPKİ

İslamda bir kaide var. Olumsuz şeyleri anlattıkça yayılır, normalleşir. İnsanlar "Allah Allah ya, demek ki ben onunla nikahlanırken 10-40 erkekten gezebilirim, öbürü 10-40 kadınla gezebilir.." Yani bu programlarda şahitli, delilli anlatılıyorsa normalleşir.

Ergenlik yaşı düştü. 12-13 yaşına düştü ergenlikler. Şu anda 9 yaşındaki bir çocuğun her şeyden haberi var cinsellikte.

Kocası maç izlerken, kadın oradan ne yazıyor, ne çiziyor, kimlerle görüşüyor, kocasının haberi yok. Kocası oradan kimle ne yazışıyor, ne çiziyor, kadın orada yemek yaparken haberi yok. Yani bu kadar eskisi gibi uzağa gitmeye gerek yok. Yanında seni uyutuyor, istediği ile konuşuyor. Yani böyle bir ortamda biz Ramazan'ı nasıl koruyacağız? Abdesti nasıl tutturacağız? Bu ortamda günah yapma imkanı çoğaldı ve kolaylaştı.

GÜLDÜREN NATASHA YORUMU

O zaman hatırlıyorsunuz bu Rusya'dan Natasha işleri oluyordu. Karadeniz kavruluyor. Trabzon, özellikle Trabzon, Giresun, Samsun'a kadar geliyordu o iş. Samsun'a kadar geliyordu, oralar kavruluyordu falan. Ne yuvalar yıkıldı, türküler yapılıyordu işte. Ey Natasha Natasha, koydun beni ataşa..

Bizim hocamız da gitti Özal ile görüştü. "Trabzon Rizeli kadınlar çarşıya pazara inemiyor" dedi.

Her taraf dolmuş. Hoca efendi dedi ki "Bunlara niye bu kadar serbestlik veriyorsun". Özal da, "Size de vaaz imkanı verdim, eskiden hocaları konuşturmuyorlardı, ben de size alan açtım" dedi.

Turgut Özal'ı zaten biliyorsunuz, o zamana kadar dolar, euro, mark yasaktı.Her tarafa açayım dedi, bunun şimdi bir usulü olması lazım, bir sınır olması lazım be mübarek adam.

KIYAMET ALAMETLERİ

Zaten Kur'an kıyamet saati çok yaklaştı diyor. Şimdi Kur'an 1400 sene evvel bunu dedikten sonra biz şimdi daha çok var diyecek halimiz yok. Kıyamet yakın ama şimdi tabi öncesinde Kur'an'da ve hadiste bildirilen, sahih hadislerle bildirilen alametler var.

Bu şimdi on alametin başlaması. Büyük alametler başlamadı. Başladığ zaman o zaman zaten çorap söküğü gibi peş peşe gelecek. Büyük Alamet'in başlangıcı Hazreti Mehdi'nin çıkması. Ardından Armageddon ve Amik Ovas'ındaki büyük savaş, zaten o savaş Hazreti Mehdi çıktıktan sonra.

Zaten Hazreti Mehdi ölmeden evvel Deccal, oradan İsa Aleyhisselam'ın nüzülü, nüzülünden sonra 40 sene de onun dönemi var, İsa Aleyhisselam'ın nüzülünden sonra Yecüc ve Mecüc setinin patlaması.Bunlar peş peşe olacak.

Ama o sürece daha girmedik. O sürece girersek tarih de verebiliyorum. Çünkü neden? Hazreti Mehdi'ye 40 sene, İsa'ya 40 sene, birleştikleri 7 sene mesela o süre ondan sonra güneşin batıdan doğması, güneş batıdan doğduktan sonra 120 sene.

Güneşin batıdan doğması metafor değil. 3 gece sürecek. Diyelim ki, güneş buradan battı, yarın sabah o battığı yerden doğmayacak. Üç gecelik süre var. O üç gecede güneş de devri daim olacak. Doğuya geçecek.