BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  SPOR

TFF'den Galatasaray'a göndermeli yanıt!

TFF'den Galatasaray'a göndermeli yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu, dün oynanan Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Sarı-kırmızılı takımın çağrısına yanıt verdi. TFF, 'Futbol ayak oyunu değil, bir spordur' mesajını paylaştı.

Abone ol

ürkiye Futbol Federasyonu, dün oynanan Konyaspor-Galatasaray maçından sonra yapılan çağrılara tepki toplayan bir paylaşım yaptı.

TFF, X hesasbından “FUTBOL AYAK OYUNU DEĞİL, BİR SPORDUR.” yazılı bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşım sonrası özellikle Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi.

Galatasaray, yapılan açıklamada dün akşam TFF'ye çağrıda bularak, "TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır. VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takım daha sonra yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetmişti:

"Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!"

TFF'den Galatasaray'a göndermeli yanıt! - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Para transferinde yeni dönem... 15 Mart'ta devreye alınacak!
Para transferinde yeni dönem... 15 Mart'ta devreye alınacak!
Hadise'nin insani yardım videosuna tepki yağdı! Türkiye'yi o ülkelerin yerine koydu...
Hadise'nin insani yardım videosuna tepki yağdı! Türkiye'yi o ülkelerin yerine koydu...
"Yeni Nostradamus" olarak anılıyordu! Kritik dönem için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" olarak anılıyordu! Kritik dönem için tarih verdi
Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
Gaziantep FK - Trabzonspor Canlı anlatım
Gaziantep FK - Trabzonspor Canlı anlatım
Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 3 kişiye gözaltı
Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 3 kişiye gözaltı
Samsun'da kantara girmeyen 3 tıra ceza yağdı
Samsun'da kantara girmeyen 3 tıra ceza yağdı
Ateş hattındaki Kayserisor altın değerinde 3 puan aldı
Ateş hattındaki Kayserisor altın değerinde 3 puan aldı
Trabzon'daki yabancı öğrenciler Türk yemeklerine merak saldı
Trabzon'daki yabancı öğrenciler Türk yemeklerine merak saldı
NATO tatbikatına damga vuran ikili, milli yazılımla birbirine bağlandı
NATO tatbikatına damga vuran ikili, milli yazılımla birbirine bağlandı
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi! TMSF'ye devrediliyor
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi! TMSF'ye devrediliyor
Evden ayrılan eşiyle otobüs durağında karşılaşınca başından vurarak öldürdü
Evden ayrılan eşiyle otobüs durağında karşılaşınca başından vurarak öldürdü