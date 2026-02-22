TFF'den Galatasaray'a göndermeli yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu, dün oynanan Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Sarı-kırmızılı takımın çağrısına yanıt verdi. TFF, 'Futbol ayak oyunu değil, bir spordur' mesajını paylaştı.

ürkiye Futbol Federasyonu, dün oynanan Konyaspor-Galatasaray maçından sonra yapılan çağrılara tepki toplayan bir paylaşım yaptı.

TFF, X hesasbından “FUTBOL AYAK OYUNU DEĞİL, BİR SPORDUR.” yazılı bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşım sonrası özellikle Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi.

“FUTBOL AYAK OYUNU DEĞİL, BİR SPORDUR.”



Türkiye Futbol Federasyonu pic.twitter.com/vBtQu0wvlv — TFF (@TFF_Org) February 22, 2026

Galatasaray, yapılan açıklamada dün akşam TFF'ye çağrıda bularak, "TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır. VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takım daha sonra yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetmişti:

"Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!"