ABD-İran hattında kritik 48 saat

ABD ile İran arasında aylardır süren nükleer müzakerelerde kritik bir aşamaya girildi ve Washington yönetimi, Tahran’ın 48 saat içinde yazılı teklif sunması halinde tarafların Cenevre’de yeniden görüşebileceğini açıkladı.

ABD ile İran arasında gerilim gitgide tırmanıyor. İki ülke arasında aylardır devam eden nükleer müzakerelerde kritik bir aşamaya girildi. Washington yönetimi, Tahran’ın 48 saat içinde ayrıntılı ve yazılı bir teklif sunması halinde tarafların Cenevre’de yeniden bir araya gelebileceğini duyurdu.

Axios yazarı Barak Ravid’e konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, İran’ın taslak metni iletmesi durumunda cuma günü Cenevre’de kapsamlı görüşmelere başlanabileceğini belirtti. Yetkili, bu temaslarda nükleer anlaşmaya varılıp varılamayacağının netleşeceğini ifade etti.

TRUMP TEKLİFİ BEKLİYOR

Donald Trump yönetiminin Tahran’dan gelecek resmi metni beklediği, teklifin bu hafta sunulması halinde danışmanlar arasında yer alan Witkoff ve damat Kushner’in Cenevre’ye gitmesinin planlandığı aktarıldı. Tam kapsamlı bir anlaşma öncesinde geçici bir mutabakat seçeneğinin de gündemde olduğu kaydedildi.

"SIFIR ZENGİNLEŞTİRME"

ABD tarafı, İran topraklarında “sıfır uranyum zenginleştirme” talebini yineledi. Ancak nükleer silaha giden tüm yolların kapatılacağına dair net güvence verilmesi halinde sembolik düzeyde zenginleştirmeyi içeren bir formülün değerlendirilebileceği mesajı verildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise teklif taslağının hafta sonu tamamlanacağını ve gerekli onayların ardından ABD tarafına sunulacağını açıklamıştı.

WASHİNGTON YÖNETİMİNDE ÇATLAK

Öte yandan Washington’da İran’a yönelik strateji konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı belirtiliyor. Lindsey Graham, askeri seçeneğin masada tutulması gerektiğini savunurken, Trump’ın danışmanları arasında diplomasinin sürdürülmesi yönünde eğilimin ağır bastığı ifade ediliyor.

