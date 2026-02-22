Faruk Acar'dan TTB'nin laiklik açıklamasına tepki

Türk Tabipler Birliği'nin 'Laikliği Savunmak Suç Değil, Tarihsel Bir Görevdir' açıklamasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Asıl niyet; bu aziz milletin değerleriyle ve inancıyla olan o bitmek bilmeyen kronik kavganızdır" dedi.

11 ayın sultanı Ramazan büyük bir çoşkuyla devam ediyor. Ramazan kapsamında okullarda bazı etkinliklerin düzenlenmesi kararlaştırılırken bu hamle sonrası laiklik tartışmaları yeniden alevlendi.

Birçok kurum ve federasyon bu konuda bildiri yayınlarken bunlardan biri Türk Tabipler Birliği(TTB) oldu.

LAİKLİĞİN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİLER

TTB'den yapılan açıklamada yaptığı açıklamada, son dönemde laikliğin savunulmasının suç gibi gösterilmeye çalışıldığını ve bunun hem anayasal düzene hem de emekçilerin tarihsel kazanımlarına zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, laikliğin yalnızca Cumhuriyet’in temel ilkelerinden biri olmadığı; aynı zamanda eşit yurttaşlık, inanç özgürlüğü ve toplumsal barış açısından da vazgeçilmez bir güvence olduğu vurgulandı.

FARUK ACAR'DAN SERT TEPKİ

TTB'nin açıklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bildiriyi alıntılayan Acar, şunları kaydetti:

"ASIL NİYET MİLLETİN DEĞERLEİYLE OLAN BİTMEK BİLMEYEN KRONİK KAVGANIZ"

Laiklik maskesinin ardına gizlediğiniz asıl niyet; bu aziz milletin değerleriyle ve inancıyla olan o bitmek bilmeyen kronik kavganızdır!

Biz sizin o ucube ve dayatmacı 'laiklik' tarifinizi çok iyi biliyoruz.

Sizin lügatınızda laiklik; inananları aşağılamanın, ibadeti hayatın dışına itmenin ve Müslüman kimliğine savaş açmanın diğer adıdır.

Bu aziz millet, laikliği 'inanç düşmanlığı' sanan bu köhne zihniyetinize geçit vermeyecek kadar feraset sahibidir.