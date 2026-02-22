BIST 13.934
Bağcılar'da bıçaklı kavga sonrası aileye tehdit: 3 kişi tutuklandı

Bağcılar'da bir çocuğun darbedilmesine müdahale ettiği sırada bıçaklanan O.Ç. (27) olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yaralının babasına tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, babayı şikayetçi olmaması yönünde tehdit ettiği belirlenen 18 yaşın altındaki 3 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin tutuklandığı soruşturma derinleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kavgada bıçakla yaralanan ve hastanede tedavi gören O.Ç'nin (27) babası F.Ç'nin (54) şüphelilerden şikayetçi olmaması yönünde tehdit mesajları aldığı tespit edildi.

Bağcılar'da bıçaklı kavga sonrası aileye tehdit: 3 kişi tutuklandı - Resim: 0

Ekipler, babayı tehdit ettiği belirlenen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta çıkan bir kavgada, O.Ç'nin (27) bıçaklanmasına ilişkin çalışma başlatmıştı.

Olayın, Yıldıztepe'deki metro istasyonu çıkışında, kalabalık bir grup tarafından bir çocuğun darbedildiğini gören O.Ç'nin duruma müdahale etmesi sonucu çıkan kavgada meydana geldiği belirlenmişti. Polis ekipleri, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'si serbest bırakılmıştı. Olay anı güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.

