Hatay’da 8 katlı binada yangın ve tüp patlaması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 8 katlı bir apartmanın son katındaki kilerde çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında kilerde bulunan bir tüpün patladığı olayda, bina sakinleri ekiplerce tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 8 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cebike Mahallesi’ndeki apartmanın son katında kiler olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında kilerdeki bir tüpte patlama meydana geldi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, dumandan etkilenen 13 kişiyi hastanelere götürdü.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.