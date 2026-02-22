BIST 13.934
Trabzonspor'dan deplasmanda kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de pazar gününün ikinci müsabakası Gaziantep Futbol Kulübü ile Trabzonspor arasında oynandı.

Ev sahibi ekip 22. dakikada Mohamed Bayo ile öne geçerken, Trabzonspor sadece iki dakika sonra Felipe Augusto (24') ile karşılık verdi.

Üç dakika sonra bu kez sahneye çıkan Paul Onuachu (27') takımını öne geçirdi. Müsabakanın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca, Trabzonspor deplasmandan 3 puanla ayrılmış oldu.

Trabzonspor, 24. haftada evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Gaziantep FK da Samsunspor deplasmanına gidecek.

Bu sonuçla beraber Trabzonspor, 45 olan puanını 48'e çıkarıp 3. sıradaki yerini korurken, Gaziantep FK 28 puanla 9. sırada kaldı.

