Samsun'da kantara girmeyen 3 tıra ceza yağdı

Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeyen 3 ağır tonajlı araca 169 bin 597 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu üzeri Gelemen mevkisinde Karayolları Denetim İstasyonuna (kantar) girmeden ilerleyen 3 tırın bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Kantar görevlileri, köprü ayağı taşıyan 3 tırın plakalarının kapalı olduğunu, kantara girmeden Ordu istikametine seyrettiğini ekiplere bildirdi.

Trafik polisleri tarafından durdurulan tır sürücülerine, denetim istasyonuna girmemek, plakanın okunmamasını sağlamak ve özel izin belgesi olmadan faaliyette bulunmak gerekçeleriyle toplam 169 bin 597 lira cezai işlem uygulandı.

