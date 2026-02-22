BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 3 kişiye gözaltı

Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 3 kişiye gözaltı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör, 221 değişik çap ve ebatlarda mühimmat, 4 dürbün ve silah üstü dürbün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da kantara girmeyen 3 tıra ceza yağdı
Samsun'da kantara girmeyen 3 tıra ceza yağdı
Ateş hattındaki Kayserisor altın değerinde 3 puan aldı
Ateş hattındaki Kayserisor altın değerinde 3 puan aldı
Trabzon'daki yabancı öğrenciler Türk yemeklerine merak saldı
Trabzon'daki yabancı öğrenciler Türk yemeklerine merak saldı
NATO tatbikatına damga vuran ikili, milli yazılımla birbirine bağlandı
NATO tatbikatına damga vuran ikili, milli yazılımla birbirine bağlandı
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi! TMSF'ye devrediliyor
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi! TMSF'ye devrediliyor
Evden ayrılan eşiyle otobüs durağında karşılaşınca başından vurarak öldürdü
Evden ayrılan eşiyle otobüs durağında karşılaşınca başından vurarak öldürdü
Savcıyım dedi yolcuları tehdit etti o kadının ifadesi ortaya çıktı
Savcıyım dedi yolcuları tehdit etti o kadının ifadesi ortaya çıktı
Başakşehir'de 5 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı
Başakşehir'de 5 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı
Rusya Ukrayna topraklarına füze yağdırdı
Rusya Ukrayna topraklarına füze yağdırdı
Rusya'dan NATO'ya nükleer silah uyarısı: Estonya hedefimiz olur
Rusya'dan NATO'ya nükleer silah uyarısı: Estonya hedefimiz olur
Beşiktaş-Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş-Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu
Çorum'da bir restorana silahlı saldırı
Çorum'da bir restorana silahlı saldırı