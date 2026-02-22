BIST 13.934
Çorum'da bir restorana silahlı saldırı

Çorum'da bir restorana, kapalıyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde bir restoranın önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından ateş edildi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olay yeri ekiplerince yapılan incelemede cadde üzerinde boş kovanlar tespit edildi.

Aynı restorana ramazanın ilk gününde de silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

