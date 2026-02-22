BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04

Edirne'de tarım arazilerini su bastı

|
Edirne'de tarım arazilerini su bastı

Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç nehirleri, bazı bölgelerde tarım arazilerine yayılmayı sürdürüyor.

Edirne'de tarım arazilerini su bastı - Resim: 1

Hafta başında kısmi taşkınların ardından düşüş eğilimine giren debiler, havzalarda etkili olan kuvvetli sağanak ile Bulgaristan'daki enerji üretim barajlarından yapılan kontrollü su salımı nedeniyle yeniden yükseldi.

17
Edirne'de tarım arazilerini su bastı - Resim: 2

Yaz aylarında debisi 2 metreküp/saniye ortalamasıyla akan Tunca'nın debisi saniyede 212 metreküpe kadar çıktı.

Su seviyesi artan Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası çevresi ile Yolüstü, Değirmenyeni ve Avarız gibi nehir kenarına kurulu köylerde taşkına neden oldu.

27
Edirne'de tarım arazilerini su bastı - Resim: 3

Taşkın alanlarında suyun yayılmaya devam etmesi üzerine bazı köy yolları ile Tunca üzerindeki bazı köprüler ulaşıma kapatıldı. Tunca Nehri için ikaz seviyesi "kırmızı" olarak uygulanıyor.

37
Edirne'de tarım arazilerini su bastı - Resim: 4

Meriç'te risk devam ediyor

Tunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nde de debi kritik seviyelerde seyrediyor.

Debisi son ölçümlerde 1240 metreküp/saniye olarak kaydedilen ve "turuncu" ikaz seviyesinde bulunan Meriç, kent merkezine bağlı Bosnaköy civarında taşkın sahasındaki bağ evlerinin bulunduğu alanda kısmen yatağından çıkarak taşkın oluşturdu.

47