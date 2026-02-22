BIST 13.934
Ateş hattındaki Kayserisor altın değerinde 3 puan aldı

Tredyol Süper Lig'in 23. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yendi.

5. dakikada Dorukhan Toköz'ün sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Onugkha'nın kafa vuruşunda, kaleci Julian kapadığı köşeye gelen topu kontrol etti.

15. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Saric'in ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Van de Streek'in uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

21. dakikada Kayserispor'da Brenet'in sağ kanattan ortasında, penaltı noktası üzerinde Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

61. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Storm'un uzak köşeye gönderdiği şutta, kaleci Bilal Bayazıt uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Kayserispor penaltı kaçırdı. Sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Makarov, Paal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Benes, meşin yuvarlağı dışarı attı.

73. dakikada Makarov'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, savunmanın arkasına sarkan Chalov'un kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

89. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Benes'in kullandığı kornerde kaleciyi geçen topu iyi takip eden Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Karşılaşma Zecorner Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Dk. 29 Ramazan Civelek), Dorukhan Toköz (DK. 57 Benasser), Furkan Soyalp (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Mendes (Dk. 46 Chalov), Onugkha (Dk. 46 Makarov)

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen (Dk. 71 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 78 Boli), Saric (Dk. 78 Abdülkadir Ömür), Storm (Dk. 71 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 88 Bahadır Öztürk)

Gol: Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 24. Ceesay (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 47 Dorukhan Toköz, Dk. 57 Makarov, Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor)

