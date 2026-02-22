Rusya Ukrayna topraklarına füze yağdırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rus topraklarındaki sivil altyapıya yönelik saldırılarına karşılık, Ukrayna’nın enerji altyapısı ve askeri sanayi tesislerini yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını duyurdu. Ukrayna, Rusya 50 füze ve 297 İHA ile eş zamanlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saat içinde Ukrayna’nın Rusya’daki sivil altyapıya yönelik "terör saldırılarına" karşılık verildiği kaydedilen açıklamada, "Rus ordusu, Ukrayna askeri ve sanayi tesislerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji altyapı tesislerine karadan ve havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları kullanarak büyük bir saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının hedefine ulaştığı bildirilen açıklamada, belirlenen bütün hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 86 uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

Ukrayna: Rusya 50 füze ve 297 İHA ile eş zamanlı saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA'ları kullanarak eş zamanlı hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun saldırıda seyir, balistik ve hipersonik olmak üzere farklı tipte 50 füze kullandığı vurgulanarak, ayrıca 297 İHA ile saldırı düzenlediği aktarıldı.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 33 füze ve 274 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, kalan füze ve İHA'ların 14 noktaya isabet ettiği belirtildi.

Rusya son bir haftada 1300'den fazla İHA, 96 füze ve 1400'ün üzerinde güdümlü bomba ile saldırdı

Rus ordusunun bugün düzenlediği hava saldırısına sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Zelenskiy mesajında, Rusya'nın Ukrayna'da Kiev, Sumi, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Mıkolayiv ile Odessa ve Poltava bölgelerini hedef aldığını ifade etti.

Saldırılar nedeniyle bir kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Saldırının ana hedefi enerji sektörüydü. Sıradan konut binaları ve demir yolu da hasar gördü." açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında üçlü müzakerelerin sürdüğünü anımsatarak, "Moskova, diplomasiye harcadığından daha fazla imkanını hava saldırılarına ayırmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın bir hafta içerisinde ülkesine 1300'ün üzerinde İHA, 96 füze ve 1400'den fazla güdümlü bombayla saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkesine düzenlediği hava saldırılarını terör saldırısı olarak nitelendirdi.