BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  GÜNCEL

Savcıyım dedi yolcuları tehdit etti o kadının ifadesi ortaya çıktı

Savcıyım dedi yolcuları tehdit etti o kadının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da İETT otobüsünde yolcularla tartışan genç kadın "savcıyım' diyerek yolcuları tehdit etti hakaretlerde bulundu. Gözaltına alınan ve 8 suç kaydı çıkan kadının ifadesinde "Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Sadece köpeğimin narkotik cinsi köpek olduğunu söyledim." dediği öğrenildi.

Abone ol

İstanbul'da 21 yaşındaki Y.S. isimli genç kadın, önceki gün toplu taşıma aracına köpeğiyle binmek istedi. Y.S., köpeğine ağızlık takmadığı için yolcularla arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre genç kadın bir süre sonra, tartıştığı yolcuya savcı olduğunu söyleyerek, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulundu. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Hakkında “tehdit”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Şüpheli kadın gözaltına alındı.

8 suç kaydı çıktı

“Hırsızlık”, “kasten yaralama” ve “uyuşturucu” suçlarından 8 suç kaydı olduğu ortaya çıkan gencin üniversite mezunu olmadığı, satış danışmanı olarak çalıştığı öğrenildi.

Bir gün önce de "polisim" diye tehdit etmiş

NTV'den Dilek Yaman'ın haberine göre Y.S.'nin bu olaydan bir gün önce yine İETT otobüsüne köpeğiyle binmeye çalıştığı için yolcularla tartıştığı, yolcuları bu kez savcı değil, “Polisim” diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.

Genç kadın ifadesinde, "Benden şikayetçi olanlar, kendimi polis olarak tanıttığımı beyan etmişler. Ben kendimi polis olarak tanıtmadım. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Sadece köpeğimin narkotik cinsi köpek olduğunu söyledim." dedi.  Genç kadın hakkındaki soruşturmalar sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir'de 5 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı
Başakşehir'de 5 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı
Rusya Ukrayna topraklarına füze yağdırdı
Rusya Ukrayna topraklarına füze yağdırdı
Rusya'dan NATO'ya nükleer silah uyarısı: Estonya hedefimiz olur
Rusya'dan NATO'ya nükleer silah uyarısı: Estonya hedefimiz olur
Beşiktaş-Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş-Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu
Çorum'da bir restorana silahlı saldırı
Çorum'da bir restorana silahlı saldırı
Yetkisiz döviz alım satımı yapanlara ceza yağdı! Şimşek duyurdu
Yetkisiz döviz alım satımı yapanlara ceza yağdı! Şimşek duyurdu
Sorununa 6 yıl çare bulamayan İngiliz hasta şifayı Türkiye'de buldu
Sorununa 6 yıl çare bulamayan İngiliz hasta şifayı Türkiye'de buldu
Vodafone'dan Ramazana özel ek paketler ve indirimler
Vodafone'dan Ramazana özel ek paketler ve indirimler
İranlı yetkiliden kritik açıklama geldi! ABD -İran krizi bitiyor mu?
İranlı yetkiliden kritik açıklama geldi! ABD -İran krizi bitiyor mu?
Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber
Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber
Antalya silahlı kavga: 1 kişi öldü
Antalya silahlı kavga: 1 kişi öldü
Trump'ın Grönland sevdası alev aldı yola çıktığını duyurdu
Trump'ın Grönland sevdası alev aldı yola çıktığını duyurdu