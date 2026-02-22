Savcıyım dedi yolcuları tehdit etti o kadının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da İETT otobüsünde yolcularla tartışan genç kadın "savcıyım' diyerek yolcuları tehdit etti hakaretlerde bulundu. Gözaltına alınan ve 8 suç kaydı çıkan kadının ifadesinde "Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Sadece köpeğimin narkotik cinsi köpek olduğunu söyledim." dediği öğrenildi.

İstanbul'da 21 yaşındaki Y.S. isimli genç kadın, önceki gün toplu taşıma aracına köpeğiyle binmek istedi. Y.S., köpeğine ağızlık takmadığı için yolcularla arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre genç kadın bir süre sonra, tartıştığı yolcuya savcı olduğunu söyleyerek, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulundu. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Hakkında “tehdit”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Şüpheli kadın gözaltına alındı.

8 suç kaydı çıktı

“Hırsızlık”, “kasten yaralama” ve “uyuşturucu” suçlarından 8 suç kaydı olduğu ortaya çıkan gencin üniversite mezunu olmadığı, satış danışmanı olarak çalıştığı öğrenildi.

Bir gün önce de "polisim" diye tehdit etmiş

NTV'den Dilek Yaman'ın haberine göre Y.S.'nin bu olaydan bir gün önce yine İETT otobüsüne köpeğiyle binmeye çalıştığı için yolcularla tartıştığı, yolcuları bu kez savcı değil, “Polisim” diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.

Genç kadın ifadesinde, "Benden şikayetçi olanlar, kendimi polis olarak tanıttığımı beyan etmişler. Ben kendimi polis olarak tanıtmadım. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Sadece köpeğimin narkotik cinsi köpek olduğunu söyledim." dedi. Genç kadın hakkındaki soruşturmalar sürüyor.