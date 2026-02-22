Evden ayrılan eşiyle otobüs durağında karşılaşınca başından vurarak öldürdü

Çatalca'da sürekli alkol aldığı iddia edilen S. Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra durakta gördüğü eşi Ürkmez'i silahla başından vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.Abone ol
Sürekli alkol aldığı iddia edilen S.Ü. eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra otobüs durağında karşılaştığı eşi Gülten Ürkmez'i dün silahla başından vurdu.
S.Ü. daha sonra kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde, Gülten Ü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Şüpheli S.Ü. ise bugün jandarma ekiplerince yakalandı.