BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan NATO'ya nükleer silah uyarısı: Estonya hedefimiz olur

Rusya'dan NATO'ya nükleer silah uyarısı: Estonya hedefimiz olur

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Estonya’ya nükleer silah konuşlandırılması halinde Rus nükleer silahlarının Estonya topraklarını hedef alacağını duyurdu.

Abone ol

Peskov, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya'da, Estonya'ya NATO'nun savunma planı dahilinde nükleer silah konuşlandırılması halinde Moskova'nın tepkisinin ne olacağına yönelik soruyu yanıtladı.

Estonya’nın Rusya’ya yakın olduğuna dikkati çeken Peskov, tıpkı diğer Avrupa ülkeleri gibi bu ülkeyi de tehdit etmediklerini dile getirdi.

Peskov, "Ancak Estonya topraklarında bize yönelik nükleer silahlar konuşlanacaksa, o zaman bizim nükleer silahlarımız da Estonya topraklarını hedef alacaktır. Estonya bunu açıkça anlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya’nın, özellikle nükleer caydırıcılık konularında kendi güvenliğini sağlamak için her zaman gerekeni yapacağını sözlerine ekledi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, NATO’nun savunma planları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde Estonya topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olmadıklarını bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş-Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş-Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu
Çorum'da bir restorana silahlı saldırı
Çorum'da bir restorana silahlı saldırı
Yetkisiz döviz alım satımı yapanlara ceza yağdı! Şimşek duyurdu
Yetkisiz döviz alım satımı yapanlara ceza yağdı! Şimşek duyurdu
Sorununa 6 yıl çare bulamayan İngiliz hasta şifayı Türkiye'de buldu
Sorununa 6 yıl çare bulamayan İngiliz hasta şifayı Türkiye'de buldu
Vodafone'dan Ramazana özel ek paketler ve indirimler
Vodafone'dan Ramazana özel ek paketler ve indirimler
İranlı yetkiliden kritik açıklama geldi! ABD -İran krizi bitiyor mu?
İranlı yetkiliden kritik açıklama geldi! ABD -İran krizi bitiyor mu?
Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber
Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber
Antalya silahlı kavga: 1 kişi öldü
Antalya silahlı kavga: 1 kişi öldü
Trump'ın Grönland sevdası alev aldı yola çıktığını duyurdu
Trump'ın Grönland sevdası alev aldı yola çıktığını duyurdu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığında geleneksel çocuk iftarı yapıldı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığında geleneksel çocuk iftarı yapıldı
Rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 kişi tutuklandı
Rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 kişi tutuklandı
ABD Başkanı Trump yeni tarife oranını açıkladı
ABD Başkanı Trump yeni tarife oranını açıkladı