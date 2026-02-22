Beşiktaş - Göztepe / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'de heyecan, Beşiktaş - Göztepe maçıyla devam ediyor. Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olduğu haftada iki takım da zirveye yaklaşmak için mutlak 3 puan parolası ile sahaya çıkıyor.

Beşiktaş 2 - 0 Göztepe

36'GOL! Asllani'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Murillo tavana çektiği sert şutla Lis'i çaresiz bıraktı. Beşiktaş 2-0 önde.

34'Janderson ceza sahasına girer girmez sağ köşeden kaleyi yokladı. Beşiktaş'ta Agbadou araya girdi ve müdahalesiyle topu kornere çeldi.

33'Göztepe beraberlik golünü arıyor. Krastev uzaklardan kaleyi yokladı. Top auta çıktı.

22'Junior Olaitan, sol köşede topla buluşup sağa çekti ve kaleyi düşündü. Top Göztepe savunmasına çarparak kornere çıktı.

20'Hakem Ozan Ergün, Sergen Yalçın'a sarı kart gösterdi.

11'Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Cerny sol köşeyi düşündü ama Lis izin vermedi.

9'GOL! Orkun Kökçü'nün açtığı ortaya iyi yükselen Wilfred Ndidi topu ağlara yolladı. Beşiktaş 1-0 önde.

8'Orkun Kökçü'nün yerden çektiği serbest vuruş direğe çarpıp kornere çıktı.

7'Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

5'Göztepe, Beşiktaş yarı sahasında baskılı oynuyor.

1'İlk düdük geldi.

Beşiktaş - Göztepe ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan

KARA KARTAL ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde bu sezon çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, topladığı 40 puanla 5'inci basamakta haftaya giriş yaptı. Beşiktaş saha ve seyirci avantajıyla İzmir temsilcisini mağlup ederek 4'üncü sıraya çıkmak istiyor.

OLAITAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Kartal'ın devre arasında kadrosuna kattığı Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı forma giyecek. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir ekibinden renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı forma ile 18 maçta görev yapmış, 2 kez ağları havalandırmıştı.

GÖZTEPE, BEŞİKTAŞ'A TERS GELİYOR

Siyah-beyazlılar, ligde ve kupada Göztepe ile 2022'den bu yana İstanbul'da oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. Söz konusu süreçte iki takımın Dolmabahçe'deki randevusunda Beşiktaş, rakibine ligde 4-2, kupada 3-1 mağlup oldu. İki takım, kupada 1 kez de 0-0 berabere kalırken, tur atlayan taraf penaltılar sonucunda Beşiktaş oldu. Kartal, Göztepe'yi son olarak 23 Aralık 2021'de 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

SİYAH-BEYAZLILARDAN 14 MAÇLIK SERİ

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte ligde 11, kupada 3 müsabakaya çıkan siyah-beyazlıların yaklaşık 4 aydır bileği bükülmedi. Kartal son olarak 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmişti.