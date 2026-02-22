Hadise'nin insani yardım videosuna tepki yağdı! Türkiye'yi o ülkelerin yerine koydu...

UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu Hadise'nin Ramazan ayı bağış videosunda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı kefeye koyması, sosyal medyada infial yarattı. Ünlü şarkıcıya tepki gösterenler, Türkiye'nin yardım alan değil, yardım eden bir ülke olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu.

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından 2022'de 'Çocuk Hakları Savunucusu' olarak atanan şarkıcı Hadise, Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan bir bağış videosu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Hadise’nin videoda kullandığı; "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika’nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" ifadeleri, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Kullanıcılar, Türkiye’nin Gazze ve Sudan gibi insani krizlerin derin yaşandığı bölgelerle aynı kefeye konulmasına tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen eleştirilerde, Hadise'nin videosunda Türkiye’nin 'Yardıma muhtaç bir ülke' gibi yansıtıldığı savunulurken; bazı sosyal medya kullanıcıları tepkilerini, ünlü şarkıcının vatandaşlıktan çıkarılması yönündeki radikal çağrılara kadar taşıdı.

Birçok kullanıcı, Hadise'nin yıllar önce Belçika basınına verdiği röportajda kullandığı; "Ben, Türk değil, Belçikalıyım. Çocuğumu Belçika'da doğurup burada büyüteceğim. Belçika'da bir gelecek düşündüğüm için de vergimi buraya ödüyorum. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin çok kötü olduğu Türkiye, yaşanacak bir yer değil. Belçika'nın nimetleri Allah'ın bir lütfu. Türkiye'de hayatta kalmak için savaşmak gerek. Türkiye'de para kazansam da Belçika'ya döneceğim" şeklindeki sözlerini hatırlatarak; "Buna rağmen Türkiye'de yaşıyor" şeklinde yorumda bulundu.