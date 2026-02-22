Gülşah Saraçoğlu'ndan büyük rest! "Kimse yapamaz"
Moda dünyasının disiplinli ismi Gülşah Saraçoğlu, Posta’ya verdiği röportajda “Kimse bana kapris yapamaz çünkü mükemmeli sunuyorum” sözleriyle dikkat çekti. Başarılı tasarımcı, kurallarına bağlı çalışma tarzını ve yüksek standartlarını anlattı. Kadının gücüne inandığını vurgulayan Saraçoğlu, sektördeki başarısını tutku ve disiplinle sürdürdüğünü söyledi.
"KENDİ YORUMUNU KATMAYACAK"
'Çalışırken çizgilerin, kuralların neler?' sorusuna Saraçoğlu, "Disiplinsizliği hiç sevmem prova saatine sadık olacak. Tasarladığım elbisenin orasını burasını değiştirerek kendi yorumunu katmayacak; kendi yorumunu katacaksan zaten bana niye geliyorsun!" dedi.
"HEP SAYGIYLA GELDİLER"
Kaprisli bir ünlü ile karşılaşıp karşılaşmadığı sorulan modacı verdiği yanıtla dikkat çekti:"Kimse bana kapris yapamaz çünkü ben mükemmeliyetçiyim ve mükemmeli servis ediyorum. İşte o denge işini iyi yapan insanların birinci kuralıdır. Aklınıza kim geliyorsa, benim atölyeme bugüne kadar hep saygıyla geldiler."Sektörde kendisini erkek çocuğu annesi olmak ve mesleğine olan tutkusunun güçlü tuttuğunu söyleyen tasarımcı, 'Ben modaya değil, kadının gücüne inanıyorum.' dedi.
GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?
1982 doğumlu Gülşah Saraçoğlu moda sektörünün en dikkat çeken isimlerinden birisidir. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektöründe işe başlamasının ardından birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından sıkça söz ettirmektedir.