Gülşah Saraçoğlu'ndan büyük rest! "Kimse yapamaz"

"HEP SAYGIYLA GELDİLER"

Kaprisli bir ünlü ile karşılaşıp karşılaşmadığı sorulan modacı verdiği yanıtla dikkat çekti:"Kimse bana kapris yapamaz çünkü ben mükemmeliyetçiyim ve mükemmeli servis ediyorum. İşte o denge işini iyi yapan insanların birinci kuralıdır. Aklınıza kim geliyorsa, benim atölyeme bugüne kadar hep saygıyla geldiler."Sektörde kendisini erkek çocuğu annesi olmak ve mesleğine olan tutkusunun güçlü tuttuğunu söyleyen tasarımcı, 'Ben modaya değil, kadının gücüne inanıyorum.' dedi.