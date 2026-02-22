Rabia Soytürk'ten kötü haber! Teşkilat dizisi setinde kaza

BAŞ PARMAĞI KOPMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ!

Setten gelen bilgilere göre kaza, yüksek tempolu bir aksiyon sahnesinin çekildiği sırada meydana geldi. Bir anlık dikkatsizlik veya teknik bir aksama sonucu Rabia Soytürk'ün baş parmağı kopma noktasına geldi. Set ekibinin korku dolu bakışları arasında acı içinde kalan oyuncuya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.