Rock grubu Model'den güzel haber! Geri dönüş sinyali geldi...
Bir dönemin en sevilen alternatif rock grubu Model’den hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Yıllar önce yollarını ayıran grup üyeleri sosyal medyada birbirlerini yeniden takibe aldı. Bu sürpriz hamle, “Model yeniden sahnelere mi dönüyor?” sorusunu gündeme taşıdı.
Bir döneme damga vuran rock grubu Model cephesinde hayranları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Yıllar önce yollarını ayıran grubun eski üyelerinden sürpriz bir adım geldi.
Alternatif rock grubu olan Model, 2010 yıllara damga vurarak en çok dinlenen şarkıların sahibi olmuştu. Değmesin Ellerimiz, Antidepresan Gülümsemesi ve Makyaj gibi şarkılarıyla şimdilerde bile en çok dinlenen grup olsalar da ekip 2016 yılında yollarını ayırmıştı.
Yollarını ayrılan grup üyeleri o dönemlerde hayranlarını üzmüştü. Birçok kişi ayrılmalarıyla sosyal medyadan tepkilerini gösterse de Model grubu, 10 senedir beraber sahnelerden oldukça uzak.
Şarkılarıyla dönemin en çok dinlenen gruplarından biri olan Model, şarkı listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Hatta, dizi ve filmlerde o dönemlerde en çok şarkısı çalınan isimlerden biriydiler.Ancak grup içerisindeki anlaşmazlıklar nedeniyle grup ayrılık kararı almıştı. Grup üyelerinden Can Temiz’in Onedio’nun haberine göre ABD’ye yerleşmesi ve ekip içerisinde fikir aylıklılarının oluşmasıyla herkes bireysel yoluna geçmişti.