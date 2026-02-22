Rock grubu Model'den güzel haber! Geri dönüş sinyali geldi...

Şarkılarıyla dönemin en çok dinlenen gruplarından biri olan Model, şarkı listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Hatta, dizi ve filmlerde o dönemlerde en çok şarkısı çalınan isimlerden biriydiler.Ancak grup içerisindeki anlaşmazlıklar nedeniyle grup ayrılık kararı almıştı. Grup üyelerinden Can Temiz’in Onedio’nun haberine göre ABD’ye yerleşmesi ve ekip içerisinde fikir aylıklılarının oluşmasıyla herkes bireysel yoluna geçmişti.