Oyuncu Tuna Arman sağlık durumunu açıkladı

"TESADÜFEN ÖĞRENDİM"

"İlk gün ve gecem yoğun bakımda geçti, zordu" diyen Tuna Arman, şu ifadeleri kullandı, “Yaklaşık 1.5 yıl önce çok büyük bir tesadüf sonucu sağ kasığımda damarda içinde pıhtı olan bir balon olduğunu öğrendim. Kalp Damar Cerrahisi takibinde 3 ayda bir kontroller ve dikkatli davranmak, bedeni yormadan, ağır kaldırmadan hatta eğilip kalkmadan bekledik ve anevrizma büyümeye devam ettiği için ameliyata karar verildi. Ben şanslıydım tesadüfen öğrendim. Genelde patlıyormuş balon ve pıhtı kana karışıyormuş. Mutlaka ihmal etmeden herkes Doppler Ultrasonografi çektirmeli.