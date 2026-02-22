BIST 13.934
"Yeni Nostradamus" olarak anılıyordu! Kritik dönem için tarih verdi

Kendini "yeni Nostradamus" olarak tanıtan İngiliz medyum Craig Hamilton-Parker, ABD ile İran arasında Mart 2026'da hedefe yönelik bir savaş çıkabileceğini öne sürdü.

Kendini "yeni Nostradamus" olarak tanıtan İngiliz medyum Craig Hamilton-Parker, ABD ile İran arasında Mart 2026'da hedefe yönelik bir savaş çıkabileceğini öne sürdü. Bu iddia, Washington'ın Orta Doğu'ya uçak gemileri ve savaş uçakları göndermesiyle yeniden gündeme geldi. Bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı sert açıklamalar çatışma ihtimalini artırdı. Ancak Hamilton-Parker'ın açıklamaları resmi bir istihbarat değerlendirmesine dayanmıyor ve belirsizlik sürüyor.

Kendisini "yeni Nostradamus" olarak tanımlayan Craig Hamilton-Parker, IBTimes UK'de yer alan açıklamalarında İran konusunda "uzun süredir nükleer altyapıya yönelik saldırıları öngördüğünü" savundu ve "Mart 2026'da çok hedefe yönelik bir takip hamlesi" beklediğini söyledi. Hamilton-Parker, sahaya kara gücü inmeyeceğini, "hava saldırıları ve hızlı bir operasyon" öngördüğünü de dile getirdi.

SAHADAKİ GERİLİM: UÇAK GEMİSİ, SAVAŞ UÇAKLARI, HAVA İKMALİ

Söz konusu öngörü, ABD'nin son haftalarda bölgeye dönük askeri hareketliliğinin arttığı bir döneme denk geldi. ABD donanmasına ait USS Gerald R. Ford'un, USS Abraham Lincoln'e katılmak üzere bölgeye yöneldiği; savaş uçakları ve hava savunma unsurlarının da Orta Doğu hattında konumlandığı haberleştirildi.

Al Jazeera'nin aktardığı gelişmelerde de Washington'ın, nükleer müzakereler sürerken Tahran'a yönelik sert mesajlarını yenilediği ve İran-Rusya ortak deniz tatbikatı duyurusunun dikkat çektiği belirtildi.

"YETKİ TARTIŞMASI" VE İÇ SİYASET BOYUTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası bir askeri hamle sinyali vermesi, Washington'da "Başkan tek başına saldırı emri verebilir mi?" tartışmasını da büyüttü. Time, anayasal yetki ve Savaş Yetkileri Yasası çerçevesinde Kongre onayı olmadan geniş çaplı bir askeri adımın hukuki tartışma yaratacağını yazdı.

"ANLAŞMA" BASKISI, "BOYUN EĞMEYİZ" SÖYLEMİ

İran tarafında ise "baskıya boyun eğmeme" vurgusu öne çıktı. New York Post'un haberinde, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bu yöndeki mesajlarının, ABD'nin bölgedeki yığınağıyla aynı dönemde geldiği ifade edildi.

DIŞ BASIN NASIL OKUYOR?

Dış basındaki değerlendirmeler, bir yandan "sahadaki yığınak ve sert söylem" nedeniyle riskin yükseldiğine işaret ederken, diğer yandan belirsizliğin sürdüğünü vurguluyor. The Times, ABD'nin bölgede ciddi bir askeri kapasite topladığını ancak bunun nasıl bir stratejik hedefe bağlanacağına dair soru işaretlerinin devam ettiğini yazdı.

