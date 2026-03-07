İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin İsrail'de olduğu iddiası

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani'nin bu sabah itibariyle İsrail'de güvende olduğu iddiaları güçlendi..

Abone ol

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına karşılık veren İran, birçok ülkedeki ABD üslerine de saldırı düzenlerken bölge ateş çemberine döndü..

Her dakika sıcak gelişmelerin yaşandığı İran'da, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son dönemde yaşanan bir dizi saldırıdan sağ kurtulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, "ajanlık" iddialarıyla gündemdeki yerini koruyor..

Özellikle İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Kaani'nin bu olaylardan 'nasıl sağ çıktığı' sorgulanırken, bir yandan da nerede olduğu bilinmiyordu.

İRANLI KOMUTAN İSRAİL'DE İDDİASI

Sosyal medya ve bazı medya organlarında, Kaani'nin ABD ve İsrail istihbaratıyla bağlantılı bir ajan olabileceği söylenirken, bugün ortaya yeni bir iddia daha atıldı.

Nerede olduğu merak edilen Kaani'nin İsrail'de olduğu söylendi.

Öte yandan Kaani'nin ajanlık iddialarını güçlendiren ve sağ kurtulduğu saldırılar ise şu şekilde sıralandı;

HAMANEY'İN ÖLDÜĞÜ SALDIRI

ABD-İsrail ortak operasyonunda İran'ın en üst düzey yetkilileri hedef alındı; Hamaney'in ofisi ve konutu vuruldu ve İran devlet medyası ertesi gün ölümünü doğruladı.

Saldırı, İran'ı ikiye bölerken, Hamaney'in ölümüyle sonuçlanan toplantıdan Kaani'nin erken ayrıldığı belirtiliyor.

İranlı yetkililere göre, Kaani bu sayede hayatta kaldı.

Bu durum, bazı kesimlerde 'tesadüf' olarak görülmezken, bazı kesimler ise bunu bir 'iç ihanet' ya da 'ajanlık' işareti olarak yorumluyor.

NASRALLAH'IN SUİKASTİ

Kaani'nin kurtuluşu, sadece bu olayla sınırlı değil.

27 Eylül 2024'te Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü gün Lübnan'da bulunduğu halde saldırıdan sağ kurtulması, dikkat çeken bir diğer nokta oldu.

Nasrallah'ın ölümü, İsrail'in Lübnan'daki hava saldırıları sırasında gerçekleşmiş ve bölgede büyük yankı uyandırmıştı.

Kaani'nin o gün bölgede olması, ancak zarar görmemesi, ajanlık iddialarını güçlendirdi.

12 GÜN SAVAŞLARI

Kaani'nin hayatta kalma olayları, '12 gün savaşları' olarak adlandırılan son İran-İsrail çatışmalarında da devam etti.

Bu dönemde, İran'ın üst düzey komuta kademesi hedef alınırken, Kaani'nin saldırıların dışında kaldığı öğrenildi.

Çatışmalar sırasında birçok yüksek rütbeli İranlı yetkili öldürülmüş veya yaralanmıştı, ancak Kaani'nin bu süreçten sağ çıkması, şüpheleri artırdı.