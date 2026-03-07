BIST 12.793
Trump duyurdu! Askeri ittifak kuruldu! 17 ülke resmen katıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Batı Yarımküre'deki "kartelleri ortadan kaldırmak" için yeni bir askeri koalisyon kurduklarını ve 17 ülkenin resmen ittifaka katıldığını açıkladı.

"EĞER BİZDEN İSTERSENİZ FÜZE KULLANABİLİRİZ"

Trump ayrıca Latin Amerika liderlerine hitabı sırasında ülkelerdeki güvenlik sorunlarına değinerek, "İnanması zor olsa da bazılarınızın tehlikede olduğunu söylemeliyim. Eğer bizden isterseniz füze kullanabiliriz" dedi.

