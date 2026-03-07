Rusya'dan Avrupa'ya gaz uyarısı: Depolarınız yüzde 30'un altına düştü

Gazprom, Avrupa’daki doğal gaz depolarının hızla boşaldığını belirterek doluluk oranının yüzde 30’un altına gerilediği söyledi. Şirket, kış hazırlıkları kapsamında depolanan gazın ise şubat ortası itibarıyla tamamen tüketildiğini açıkladı.

Gazprom tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa ülkelerinin depolardaki gazı hızlı şekilde kullandığı ifade edildi.

Açıklamada özellikle Hollanda’daki yer altı depolarında doluluk oranının yüzde 10’un altına düştüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, “Avrupa genelinde doğal gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 30’un altına indi. Kışa hazırlık amacıyla depolara pompalanan tüm gaz şubat ortasında çekildi. Şu anda önceki yıllardan kalan stoklardan kullanım yapılıyor.” ifadeleri kullanıldı.

RUS GAZININ AVRUPA'DAKİ PAYI DÜŞTÜ

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi olan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022 yılına kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40 seviyesine kadar yükseltmişti.